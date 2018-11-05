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رياضة

الجهاز الفني للزمالك يستبعد أحداد وحفني من قائمة مباراة حرس الحدود

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:03 م
صدى البلد
ملك موسي
استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثنائي أيمن حفني وحميد أحداد من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة حرس الحدود مساء اليوم في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم ومحمد عنتر وعبد الله جمعة وعمر السعيد.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر الدوري برصيد 20 نقطة في حين يحتل الفريق العسكري المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.
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