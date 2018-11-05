تامر حسني يعود للجيم بعد الوعكة الصحية الأخيرة

نشر الفنان تامر حسنى على حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة له.



وكتب تامر على الصورة قائلا: "عودة إلى الجيم يا مسهل".



يذكر ان تامر حسنى، قد رزق بمولوده الثالث، والذى أطلق عليه اسم "أدم" وذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية.



ومن المقرر أن يقدم تامر حسنى- فور عودته- حفلين غنائيين الأول يوم 9 نوفمبر، والثاني 16 من نفس الشهر.



وكانت الصفحة الرسمية لتامر حسنى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد أعلنت عن تعافيه من الوعكة الصحية التي أصابت أحباله الصوتية مؤخرًا، موجهة الشكر لفريق الأطباء الذين رافقوه في رحلة علاجه.



