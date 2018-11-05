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محافظات

محافظ شمال سيناء: الانتهاء من المشروعات الاستثمارية قبل 30 يونيو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:31 م
اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء
احمد صالح
قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء إنه وجه بضرورة الانتهاء من المشروعات باستثمارات تصل أكثر من مليار و 830 مليون جنيها ، منها مشروعات ممولة من الوزارات والجهات المركزية بمبلغ مليار و 624 مليون و 463 ألف جنيها ، على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات والوزارات والجهات المركزية قبل 30 يونيه القادم .

وأشار المحافظ ، إلى ضرورة التركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين ودعم مجالات التنمية، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة خلال العام المالى الحالي وحتى 30 يونيه القادم.

وطالب المحافظ رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات المركزية بأهمية استكمال المشروعات القائمة للانتهاء منها قبل البدء فى مشروعات جديدة ، مع ضرورة أن يكون لدى كل مسئول رؤية إستراتيجية فى تحديد المشروعات وفقًا لاحتياجات المواطنين وترتيب الأولويات لتوفير الخدمات اللازمة .

أصدر المحافظ توجيهاته بتيسير كافة الإجراءات لصالح تنفيذ المشروعات لخدمة المواطنين فى مختلف مراكز وتجمعات المحافظة ، وأن يتم الإسراع فى حل أية مشكلات يعانى منها المواطنون فى أي مكان داخل المحافظة .

وفوض"شوشه " اللواء هشام الخولى نائب المحافظ فى التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير تنفيذ المشروعات والإسراع فيها وحل المشاكل التى قد تواجه الجهات المنفذة .

و طالب محافظ شمال سيناء المسئولين بتحديد المشروعات المطلوب استكمالها أو الجديدة وفقا للاعتمادات المتاحة والمتوافرة قبل البدء فى أي مشروع .

وقرر عقد اجتماع شهرى لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة ونسب التنفيذ، مع طرح المشاكل والمعوقات حتى يمكن إيجاد حل لها .
وأعلن أنه جارى الاستمرار فى تنفيذ ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالي أكثر من مليار و 830 مليون جنيها ، منها مشروعات ممولة من الوزارات والجهات المركزية بمبلغ مليار و 624 مليون و 463 ألف جنيها ومشروعات ممولة من الخطة الاستثمارية من وزارة التنمية المحلية بمبلغ 205 ملايين و 575 ألف جنيها .
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