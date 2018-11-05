أهالي الجديدة يصرخون: الموت يطاردنا بين المزلقان وطريق الزقازيق ونتمني كوبري مشاة

يعاني أهالي قرية الجديدة، من مزلقان السكة الحديد المار من أمام القرية، والذي وصفه الأهالي بمزلقان الموت، مؤكدين أن الموت يطاردهم في كل لحظة، وكذلك الطريق الرابط بين مدينة الزقازيق ومدينة منيا القمح وخوفهم من وقوع إصابات أو ضحايا بين الطريقين.



وأكد عدد من أهالي قرية الجديدة التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية في استغاثتهم التي أطلقوها عبر موقع صدي البلد، أنهم يعانون الأمرين، فهم دائما يعيشون في خوف وقلق خوفهم من الموت على قضبان السكة الحديد، وتحديدا على مزلقان القرية، والذي وصفوه بأنه مزلقان الموت أو مصرعهم تحت عجلات السيارات التي تسير على الطريق المار أمام قريتهم والرابط بين مدينة الزقازيق ومنيا القمح.



وأوضح الأهالي في استغاثتهم أنهم يخشون على أبنائهم أيضا، وعلى أطفالهم من وقوع أي كارثة أو إصابة أحد أبنائهم، وخاصة لوقوع حوادث كثيرة للأطفال وأهالي القرية.



فيما أكد "محمد ترك" أحد أبناء قرية الجديدة، أن أهالي القرية بحاجة إلى نظرة من جانب الدكتور "ممدوح غراب " محافظ الشرقية، والعمل على تطوير المزلقان وإنشاء كوبري مشاة مارا بالسكة الحديد والطريق السريع المار أمام القرية.



توجه أهالي القرية باستغاثة عاجلة وفورية إلى الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية ورئيس مركز ومدينة منيا القمح من أجل إنشاء كوبري مشاة علوي او نفق يربط بين طرفي القرية حفاظا على حياة وأرواح أبنائهم ومنعا لوقوع أي كوارث في حق أبنائهم.