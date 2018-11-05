ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

7 معلومات عن روني الطرابلسي الوزير اليهودي في الحكومة التونسية الجديدة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:55 م
روني الطرابلسي
روني الطرابلسي
رحيم يسري
أثار إعلان رئيس الحكومة التونسية اليوم، اختيار روني الطرابلسي وزيرًا للسياحة، جدلًا واسعًا في بلد أكثر من 95% من سكانها من المسلمين.

وفيما يلى نقدم 7 معلومات عن رونى الطرابلسى: 

* روني الطرابلسي رجل أعمال تونسي يهودي مقيم بفرنسا 

* هو الابن البكر لجوزيف الطرابلسي رئيس الجمعية اليهودية التونسية التي تشرف على النشطات المرتبطة بكنيس الغريبة في جزيرة جربة. 

* يعتبر الطرابلسي واحدا من أكبر رجال الأعمال في فرنسا وأوروبا

* يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "Royal First Travel " الرائدة في مجال السياحة

* يمتلك العديد من وكالات السفر العالمية 

* كان من بين المرشحين لتولي الوزارة في حكومة مهدي جمعة إلاّ أنه وقع الاختيار على أمال كربول لتشغل هذا المنصب.

*عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، أكد الطرابلسي أنه لا دخل لهم في القضية الفلسطينيّة وأنهم ملتزمون بموقف الحكومة التونسية.
loading...

ترشيحاتنا

الهند تمنع الصلاة في مسجد تاج محل وتقطع المياه عن الخزانات

شاهد... لحظة تتويج محمد إيهاب بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال

كما انفردنا.. الإثيوبي تيسيما حكما لمباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو

غياب حمدي النقاز عن مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

ولي العهد السعودي يضع حجر أساس أول مفاعل نووي

7 معلومات عن روني الطرابلسي الوزير اليهودي في الحكومة التونسية الجديدة

رئيس جهاز مدينة العبور ينفي قطع المياه عن المدينة

شاهد.. أول تعليق لوالدة عبد الوهاب يسري بعد اعتذار السيسي لها

وزير سياحة لبنان: سأذهب للسفارة المصرية للاعتذار.. وأرسلت بيان تكذيب للصحيفة

شاهد .. زوجات لاعبي الزمالك في بتروسبورت لمؤازرة الفريق أمام الحرس

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

فيديو

النيابة الإدارية تعلن موعد الانتهاء من تحقيقات وفاة طبيبة مستشفى المطرية
الاستعلامات ترد على تصريحات وزير سياحة لبنان المسيئة.. والأخير يعتذر.. فيديو
خبير: منتدى الشباب منصة تقدم صورة مصر الجديدة للعالم .. فيديو
عمرو خليل: أنا مدمن إنترنت ومراتي كان عندها حق.. فيديو
ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟