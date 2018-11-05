7 معلومات عن روني الطرابلسي الوزير اليهودي في الحكومة التونسية الجديدة

أثار إعلان رئيس الحكومة التونسية اليوم، اختيار روني الطرابلسي وزيرًا للسياحة، جدلًا واسعًا في بلد أكثر من 95% من سكانها من المسلمين.
وفيما يلى نقدم 7 معلومات عن رونى الطرابلسى:
* روني الطرابلسي رجل أعمال تونسي يهودي مقيم بفرنسا
* هو الابن البكر لجوزيف الطرابلسي رئيس الجمعية اليهودية التونسية التي تشرف على النشطات المرتبطة بكنيس الغريبة في جزيرة جربة.
* يعتبر الطرابلسي واحدا من أكبر رجال الأعمال في فرنسا وأوروبا
* يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "Royal First Travel " الرائدة في مجال السياحة
* يمتلك العديد من وكالات السفر العالمية
* كان من بين المرشحين لتولي الوزارة في حكومة مهدي جمعة إلاّ أنه وقع الاختيار على أمال كربول لتشغل هذا المنصب.
*عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، أكد الطرابلسي أنه لا دخل لهم في القضية الفلسطينيّة وأنهم ملتزمون بموقف الحكومة التونسية.