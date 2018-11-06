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رياضة

عمر بسام يعود لتدريبات المقاصة.. ويوسف يحذر اللاعبين من مباراة الاتحاد

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:50 ص
صدى البلد
عمرو الحلواني
أكد أمين رفعت، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، شفاء مهاجم الفريق عمر بسام، من إصابته بشد في العضلة الأمامية، والتي أبعدته عن مباراة بتروجت الأخيرة.

وأوضح طبيب المقاصة جاهزية اللاعب من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري ، المقرر لها بعد غد، الخميس، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

وشارك عمر بسام ، في التدريبات الجماعية للفريق ، التي أقيمت صباح الاثنين، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وعقد طلعت يوسف المدير الفني ، للفريق جلسة مع لاعبي المقاصة قبل انطلاق المران ، تحدث خلالها عن أهمية الفوز على فريق الاتحاد السكندري وحصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المربع الذهبي .

وحذر يوسف، اللاعبين، من صعوبة اللقاء ، خاصة وأن الاتحاد تعرض لخسارة من بيراميدز في آخر مبارياته بالدوري، وهو ما يجعله يدخل مباراة الخميس وهدفه تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه بالبطولة.
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