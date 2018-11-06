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تفاصيل الجلسة الختامية لنموذج محاكاة القمة العربية-الأفريقية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:31 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
عُقدت الجلسة الختامية لنموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية الذى يُقام على هامش أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وزوندوا مانديلا حفيد الزعيم نيلسون مانديلا.

وبدأت فعاليات الجلسة بقيام رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة لممثلي وفود مملكة البحرين وجمهورية بنين والجمهورية اليمنية ودولة موريشيوس وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والمملكة العربية السعودية وجمهورية النيجر، وتلخصت كلمات السادة ممثلي الوفود السالف ذكرهم حول سبل تعزيز العلاقات العربية الأفريقية على كافة الأصعدة وكذا بحث أبرز التحديات التى تواجه الدول العربية والأفريقية.

عقب كلمات الوفود، قامت رئاسة الجلسة بتلاوة الإعلان الصادر عن القمة والذي جاء تحت عنوان "إعلان شرم الشيخ للتكامل العربي الأفريقي" وجاءت أبرز التوصيات متمثلة في التأكيد على ضرورة دفع العلاقات العربية الإفريقية نحو آفاق أوسع مع الترحيب بالترتيبات الإقليمية الإيجابية في منطقة القرن الإفريقي والتى تمت بوساطة عربية كذا أوصى الاعلان بإنشاء صندوق عربي أفريقي لدعم بناء السلام في الدول في فترة ما بعد الصراعات بالمنطقتين العربية والأفريقية في مجالات إعادة الإعمار والتنمية.

كما أدان الإعلان كافة العمليات الارهابية التى تهدد أمن واستقرار الدول العربية والإفريقية مع التأكيد على أن خطر الإرهاب هو التحدي الأكبر لاستقرار المنطقتين العربية والافريقية وعلى صعيد التكامل الاقتصادي، أوصى الإعلان بتكليف كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بعمل خريطة للفرص الاستثمارية لضمان تدفق الاستثمارات إلى المنطقتين، مع وضع استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بين العالمين العربي والإفريقي.

عقب اعتماد الإعلان، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمخرجات نموذج المحاكاة والإعلان الصادر عنه، وأصدر تكليفًا بارسال الإعلان الصادر عن نموذج المحاكاة إلى كل من الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية تمهيدًا لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019.

انتقلت الجلسة إلى الجزء الثاني منها والمتضمن تكريم الزعماء الراحلين أنور السادات والشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونيلسون مانديلا، وتم عرض فيلم تسجيلي عن الزعماء الثلاثة ثم قام حفيد الزعيم الجنوب الافريقي نيلسون مانديلا بإلقاء كلمة تضمنت الشكر الجزيل والامتنان لمصر على حضوره ودعوته لمنتدى شباب العالم مشيدًا بأنشطة المنتدى التى تهدف الى تمكين الشباب داعيا لدعم مؤسسة مانديلا للتعاون والدعم حتى نستطيع الحفاظ على ارث الزعيم الراحل نيلسون مانديلا،ثم قام السيد الرئيس بتكريم الزعماء الراحلين في ختام الجلسة.


تفاصيل الجلسة الختامية لنموذج محاكاة القمة العربية-الأفريقية
تفاصيل الجلسة الختامية لنموذج محاكاة القمة العربية-الأفريقية
تفاصيل الجلسة الختامية لنموذج محاكاة القمة العربية-الأفريقية
تفاصيل الجلسة الختامية لنموذج محاكاة القمة العربية-الأفريقية
تفاصيل الجلسة الختامية لنموذج محاكاة القمة العربية-الأفريقية
تفاصيل الجلسة الختامية لنموذج محاكاة القمة العربية-الأفريقية
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