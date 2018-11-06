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حوادث

ضبط 3 عاطلين متهمين بسرقة أسياخ حديدية من شركة بترول برأس غارب

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:15 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب، من إلقاء القبض على 3 عاطلين عقب قيامهم بسرقة أسياخ حديدية من شركة جابكو للبترول، وتم تحرير المحضر رقم 2205 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "نوح م ا عاطل، و"إبراهيم س إ" عاطل، و"محمد ع ر" عاطل، لقيامهم بسرقة كمية من الأسياخ الحديدية مختلفة الأطوال والإحجام من موقع شركة "جابكو للبترول" عن طريق المغافلة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة.. وتم ضبط المسروقات بإرشادهم.
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