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أخبار البلد

الرئيس السيسي: لا يمكن قبول أي دور للميليشيات في تحقيق أمن المنطقة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:21 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء أنه لا يمكن قبول أي دور للميليشيات المسلحة في دول النزاعات، كما أنه ليس من المقبول أن يكون لها أي دور في كفالة أمن هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي قبل ظهر اليوم الثلاثاء مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، على هامش منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ. 

وقال السيسي إن مصر تدعم الجيش الليبي باعتباره الجيش الوطني المخول بحفظ الأمن والنظام، لأن استمرار الوضع الحالي هناك يجذب العناصر الإرهابية في سوريا إلى القدوم للمناطق الهشة ويهدد دول الجوار مع ليبيا، وهي دول عربية وأفريقية بل وأوروبية .. داعيا إلى أن يكون هناك رفع للحظر حتى ولو كان جزئيا عن تسليح الجيش الليبي لتعزيز قدراته. 

وأضاف ان إرادة الشعب المصري المطلقة هي التي فرضت المسار السياسي في مصر.. قائلا "إنه لا يمكن لأية دولة أن تعطي مصيرها للمجهول"، مجددا رسالته لشعوب الدول العربية بأن يحافظوا على استقرار بلاده.
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