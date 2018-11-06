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حوادث

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية فى القوصية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:53 م
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
محمد العيسوي
تمكن أمن أسيوط من ضبط ثلاثة أشخاص بدائرة مركز شرطة القوصية، وبحوزتهم 3 قطع أسلحة نارية وطلقات كانوا بصدد استخدامها للتشاجر مع آخرين.

وردت معلومات لمباحث مركز شرطة القوصية، مفادها قيام بعض الأشخاص بدائرة المركز، بتجهيز وإعداد أسلحة نارية بقصد التشاجر مع أشخاص آخرين بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط، محجوب. ع.م، سن 35 "مزارع".. وبحوزته بندقية آلية عيار "7.62×39مم"- و8 طلقات لذات العيار، ومصطفى. ع.م، سن40 "مزارع" ..وبحوزته بندقية آلية عيار "7.62×39 مم"- و10 طلقات لذات العيار، ومحمد. ش. ع، سن 17 "طالب" وبحوزته بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و7 طلقات لذات العيار .. مقيمين جميعًا بدائرة المركز.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر مع آخرين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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