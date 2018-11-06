جماهير غزل المحلة تطالب بحضور مباراة فريقهم أمام أبو قير

تجمعت جماهير وعشاق فريق غزل المحلة، حول بوابات ملعب الفريق، لحضور المباراة التي تجمع فريقهم أمام أبو قير للأسمدة، المؤجلة من الأسبوع التاسع لدوري القسم الثانى.



وقامت قوات الأمن بإغلاق كل مداخل ومخارج الاستاد لمنع دخول الجماهير لحضور المباراة، وذلك بعد اعتراض حكم المباراة على دخول الجماهير في ظل قرار اتحاد الكرة بإقامة المباريات بدون جمهور.



وتدخل حسام عزو المشرف العام على الكرة فى مفاوضات مع الأمن من أجل السماح بدخول الجماهير لمحيط الاستاد لمشاهدة مباراة فريقهم.