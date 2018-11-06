ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جماهير غزل المحلة تطالب بحضور مباراة فريقهم أمام أبو قير

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:37 م
صدى البلد
عبدالله هشام
تجمعت جماهير وعشاق فريق غزل المحلة، حول بوابات ملعب الفريق، لحضور المباراة التي تجمع فريقهم أمام أبو قير للأسمدة، المؤجلة من الأسبوع التاسع لدوري القسم الثانى.

وقامت قوات الأمن بإغلاق كل مداخل ومخارج الاستاد لمنع دخول الجماهير لحضور المباراة، وذلك بعد اعتراض حكم المباراة على دخول الجماهير في ظل قرار اتحاد الكرة بإقامة المباريات بدون جمهور.

وتدخل حسام عزو المشرف العام على الكرة فى مفاوضات مع الأمن من أجل السماح بدخول الجماهير لمحيط الاستاد لمشاهدة مباراة فريقهم.
جماهير غزل المحلة تطالب بحضور مباراة فريقهم أمام أبو قير
جماهير غزل المحلة تطالب بحضور مباراة فريقهم أمام أبو قير
loading...

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تغادر إلى تونس لمواجهة الترجي في إياب نهائي أفريقيا

محمد رمضان يتجاهل الحديث عن الحالة الصحية لزوجته

الأهلي يحتج على إيقاف أزارو في خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي

15 رسالة من الرئيس السيسي خلال جلسة الإعلام الأجنبي بمنتدى شباب العالم

أردوغان: تركيا لن تلتزم بالعقوبات المفروضة على إيران

مد أجل الحكم فى استئناف طليقة كهربا لاعب الزمالك فى النفقة لـ٤ ديسمبر

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات مي سليم

سارة سمير تفوز ببرونزية الخطف فى بطولة العالم لرفع الأثقال

أمين الفتوى يحسم الجدل في قضية النقاب

الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى الأشقاء العرب

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد في مكان الحادث.. صفعة بالقلم تتسبب في مقتل شابين بالمعتمدية.. وأسرة أحدهما: مابناخدش عزا.. والأهالي: زيزو راح فطيس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

فيديو

الأوقاف: منتدى شباب العالم يدعم دور مصر فى نشر قيم السلام العالمي.. فيديو
CNN تعرض تقريرا عن أسباب تحسن الاقتصاد المصري.. فيديو
شاهد.. استقبال الرئيس السيسي لنظيره السوداني بمطار شرم الشيخ
عرض بث حي لجراحة بالقلب خلال المؤتمر السنوى الرابع لعلاج أمراض الشريان الأورطي
شاهد.. لفتة إنسانية من الأمير محمد بن سلمان مع الجنود السعوديين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟