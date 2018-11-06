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رياضة

باسم مرسي في الجيم بسبب تصريح السفر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:55 م
صدى البلد
ملك موسى
يؤدي باسم مرسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار إلى نادي لاريسا اليوناني لمدة موسم، تدريبات فردية في إحدى صالات الجيم القريبة من منزله، وذلك بسبب تعثر عودته إلى اليونان بعد حضوره إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة.

وكان مرسي حضر إلى القاهرة لقضاء فترة إجازة قصيرة مع أسرته أثناء فترة توقف الدوري في اليونان، وتفاجأ بعدم قدرته على استخراج تصريح السفر بسبب التجنيد.

وكان مصدر في الزمالك أكد أن اللاعب ليس من ضمن حسابات الأبيض للعودة إلى صفوفه من جديد في يناير المقبل، وذلك في حال عدم قدرته بشكل نهائي على العودة إلى ناديه اليوناني.

ولم يعد لدى اللاعب اختيارات سوى البحث عن ناد آخر للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإلا سيتم قيده بقائمة الانتظار للنادي الأبيض عقب فسخ عقده مع نادي لاريسا وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال الأيام المقبلة.
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