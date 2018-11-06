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أخبار البلد

قمة مصرية سودانية بين السيسى والبشير فى شرم الشيخ

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:58 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بشرم الشيخ الرئيس السوداني عمر البشير، بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء علي روح التعاون البناء بين مصر والسودان والرغبة الصادقة والقوية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المستويات علي نحو يرسخ الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، منوهًا إلى حرص مصر على تنسيق المواقف مع السودان الشقيق إيمانًا بوحدة المسار والمصير التي تربط شعبي وادي النيل، ومشيدًا في هذا الصدد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التي عقدت مؤخرًا بالخرطوم.

من جانبه؛ أعرب الرئيس السوداني عن تقدير السودان العميق لمصر قيادةً وشعبًا، مؤكدًا حرص السودان الكامل على استمرار التشاور المكثف وتفعيل جميع أطر التعاون المشترك بين البلدين، وكذا استثمار إمكانات البلدين لتحقيق نموذجًا للتعاون المشترك يلبي طموحات الشعبين الشقيقين ويعكس العلاقات التاريخية الممتدة بينهما.

وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء بين الرئيسين تناول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، خاصةً على صعيد مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية، فضلًا عن دعم التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات الخاصة بعدد من الملفات الإقليمية، حيث اتفق الرئيسان على استمرار وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التى تمر بها المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
قمة مصرية سودانية بين السيسى والبشير فى شرم الشيخ
قمة مصرية سودانية بين السيسى والبشير فى شرم الشيخ
قمة مصرية سودانية بين السيسى والبشير فى شرم الشيخ
قمة مصرية سودانية بين السيسى والبشير فى شرم الشيخ
قمة مصرية سودانية بين السيسى والبشير فى شرم الشيخ
قمة مصرية سودانية بين السيسى والبشير فى شرم الشيخ
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