صدى البلد يرصد أهم توصيات وإحصائيات منتدى شباب العالم

استعرضت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أهم التوصيات وبعض الأرقام والإحصائيات حول منتدى شباب العالم وأهم ما جاء بالفعاليات وأهم ما خرج به من طروحات.



قالت «راغب» خلال ختام فعاليات المنتدى، إن أهم ما جاء في منتدى شباب العالم التنمية والسلام والإبداع، 32 جلسة وورشة عمل على مدار 70 ساعة ومشاركة أكثر من 141 متحدثا من جميع أنحاء العالم، لمناقشة العديد من الموضوعات التى تخص شعوب العالم.



وأضافت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات ومحور السلام أهمها: دور قادة العالم في البناء واستدامة السلام دورة القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب، التعاون الأورومتوسطي، والمسئولية الدولية نحو المساعدات الإنسانية والأمن المائي في أعقاب التغيير المناخي.



أوضحت أن تنظيم منتدى شباب الأورومتوسطي على أن تستضيفه سنويا كل دولة على أرضها بالتوالي، وعقد منتدى الاقتصادي أورومتوسطي بجميع دول الشراكة بشكل دوري لبحث فرصة الاستثمار والاقتصاد، بالإضافة إلى تدشين نموذج لمحاكاة الإتحاد من أجل المتوسط.



لفتت إلى أن النصب التذكاري هدفه إرسال رسالة سلام للعالم، مشيرة إلى أن 73 نحاتا على مدار ساعات طويلة متواصلة عملوا من أجل خروج المتحف بالشكل اللائق، بالإضافة إلى تفاعل أكثر من 3 ملايين شاب علي مواقع التواصل الاجتماعي مع منتدى شباب العالم.