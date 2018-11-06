أحمد موسى: فرنسا دعت لإنشاء جيش أوروبي لمواجهة هذا الخطر .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى إنشاء جيش أوروبي موحد بعيدا عن حلف الناتو، وذلك من أجل الدفاع عن القارة التي قد تضطر لمواجهة قوى كبرى مثل روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فرنسا تطالب بإنشاء قوة أوروبية عسكرية للدفاع عن مصالح الدول الأوروبية لمواجهة أي تهديدات محتملة، خاصة عقب انسحاب أمريكا من الإتفاق النووي وتوقيع عقوبات على إيران".



وتابع: "وهنا تظهر أهمية مناورة درع العرب العسكرية المشارك فيها 6 دول عربية، والمقامة في قاعدة محمد نجيب العسكرية"، مضيفا: "العالم يتجه نحو التحالفات والاتحاد مع الدول لمواجهة التهديدات المحتملة".

