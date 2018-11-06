عمرو دياب يحيي حفل كايرو فيستسفال سيتي 30 نوفمبر

أعلن الهضبة عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إحياءه حفل غنائي ساهر في كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، مساء يوم 30 نوفمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات ألبومه الجديد.



وينتظر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة، من بينها أغاني ألبومه الجديد "كل حياتي" الذي تم طرحه قبل شهر، وحقق نجاح كبير.



وكان عمرو دياب قد حصد ملايين المشاهدات بأغاني وكليبات ألبومه "كل حياتي"، إذ تخطت أغنية "يتعلموا" حاجز الـ17 مليون مشاهدة ، فيما كسرت أغنية "بحبك أنا" حاجز الـ31 مليون مشاهدة على يوتيوب.