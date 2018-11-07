اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة بدائرة قسم منشأة ناصر.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يمانى ووليد محمد صيرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.



