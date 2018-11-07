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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:31 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد العيسوى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة بدائرة قسم منشأة ناصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يمانى ووليد محمد صيرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.

وأسندت النيابة للمتهمين ر. م. "ميكانيكى"، وشقيقته أ. م.، تهمة ضرب المجنى عليها الطفلة "ع. أ."، فأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 35%، حيث ضربها المتهم الأول فى عينها اليمنى بعصى حال تقييد المتهمة الثانية لذراعيها وشل حركتها.
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