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أحمد موسى مهاجما القرضاوي: حتى في آخر أيامه بيطبل لـ أردوغان وتميم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:31 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما شرسا على مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، قائلا" الراجل بيخلص واقترب من الموت، وحتى في آخر أيامه بيطبل وينافق أردوغان وتميم".

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القرضاوي شارك في مؤتمر في أسطنبول للهجوم على الدول العربية والإشادة برجب طيب أردوغان، وأكد خلال المؤتمر أنه لا يستطيع السمع والتحرك بشكل سليم"، مضيفا:" القرضاوي أخذ حقنة بـ 5000 دولار حتى يستطيع التحرك من قطر والسفر إلى تركيا".

وتابع: مش هتعيش 93 سنة تاني يا قرضاوي، ليه بقى بتنافق ومش بتقول الحقيقة وتتملق للرئيس التركي وأمير قطر".
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