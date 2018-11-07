مجدي عبد الغني: كهربا يقوم بتصرفات غير لائقة مع مدربه

أكد مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عدم رضاه عن تصرفات محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.



قال عبد الغني في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن كهربا لاعب مميز وشخص طيب، لكنه يقوم ببعض التصرفات المبالغ فيها بشكل كبير، خاصة مع المدربين.



واشار إلى أن كهربا في بعض الأوقات يقوم بالتشويح للمدرب؛ وهذه بالطبع تصرفات غير لائقة من اللاعب.