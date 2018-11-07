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رياضة

مانشستر سيتي يسعى للسيطرة على صدارة دوري أبطال أوروبا أمام شاختار

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، اليوم الأربعاء، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، لتحقيق الفوز على شاختار، في مباراة اليوم، من أجل السيطرة على صدارة المجموعة.

وكان السيتينيز تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام فريق أوليمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 2-1، كما حقق فوزا صعبا على هوفنهايم الألماني بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، وانتصر على شاختار في لقاء الذهاب 3-0.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن تعيين الحكم المجري فيكتور كاساي، لإدارة المباراة بين الفريق الإنجليزي والفريق الأوكراني.

وأسفرت قرعة دوري الأبطال، على مانشستر سيتي وشاختار، في المجموعة السادسة بجانب كل من ليون الفرنسي وهوفنهايم الألماني.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، متفوقًا على ليون بنقطة واحدة، بينما يحتل هوفنهايم وشاختار مركزي الثالث والرابع بنقطتين.
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