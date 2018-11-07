الإسماعيلى فى مواجهة قوية أمام وادى دجلة بالدورى الممتاز .. اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى فى مواجهة قوية اليوم عندما يستضيف وادى دجلة باستاد الإسماعيلية فى إطار لقاءات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



ويسعى الإسماعيلى بقيادة مدربه فييرا إلى تحقيق الفوز والعودة مجددا إلى تحقيق الانتصارات بعد التعادل الأخير أمام المصرى ، وعلى الجانب الاخر يدخل وادى دجلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد الهزيمة الأخيرة أمام الزمالك فى الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين .



ويمتلك الإسماعيلى 13 نقطة محتلا بها المركز الـ11 ، بينما يقع وادى دجلة فى المركز الـ16 برصيد 11 نقطة .