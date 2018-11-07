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من هى دونا شلالا.. أول لبنانية وثالث امرأة عربية بالكونجرس.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:57 م
صدى البلد
سمر صالح
بعد سباق محتدم، استطاعت ممثلة الديمقراطيين بولاية فلوريدا دونا شلالا، انتزاع مقعد النائبة ماريا سالازار، بعد حصدها 51.7% من الأصوات في الولاية.

وولدت شلالا التي تبلغ من العمر 77 عاما، في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو لأبوين مهاجرين من لبنان، وعملت في مناصب مرموقة طوال مشوارها وبترشيح من الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، أصبحت شلالا وزيرة للصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة عام 1993، واستمرت في هذا المنصب حتى 2001، حيث عرف عنها دفاعها المستميت عن حقوق الأمهات والأطفال المعوزين.

وعملت شلالا بعدها رئيسة لجامعة ميامي حتى عام 2015 فلعبت دورًا مهمًا في الجامعة وادخلت عليها مفاهيم وتطويرات حسنت من أدائها، قبل أن تدير مؤسسة كلينتون لمدة عامين.

وفور انتشار خبر فوزها، قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ شلالا زارت في العام 2000 تقريبا، لبنان بدعوة من عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية آنذاك البروفسور روبير شاهين لمدة أسبوع وزارت مسقط رأسها بيت شلالا البترون كما قال الناشطون إن شلالا قدمت لمستشفى بعبدا الحكومي مساعدات طبية، وإنّها دائمًا تفتخر بوطنها الأم.

ودافعت شلالا عن حريته واستقلاله ووجوب أن ينعم بالسلام على غرار دول المنطقة، قائلةً: "وفي إحدى جولاتها على المسئولين اللبنانيين في بيروت، اعتبرت شلالا أن قضية جنوب لبنان يجب أن تكون ضمن تسوية عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت في تصريح صحفي إثر لقائها رئيس الجمهورية: "لقد كررنا، إننا نؤمن أن قضية لبنان يجب أن تكون ضمن عملية السلام الشرق أوسطية والتي انطلقت في العام 1991 من مدريد، والتي تنص على مبدأ الأرض مقابل السلام بناءً على قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338".

وبعدما تأكد خبر فوزها، لجأت شلالا إلى "تويتر" فشكرت الآلاف من سكان فلوريدا الذين لبوا النداء وقرروا القتال من أجل مستقبل أفضل للجميع، كما وعدت الناخبين بالعمل من أجل إرساء إصلاحات جديدة على مستوى حيازة السلاح ودعم التعليم العالي وحماية البيئة وتوفير طبابة بأسعار مقبولة، مؤكدةً أنها لن تخذل الذين آمنوا بها.

وبذلك تصبح دونا شلالا ثالث امرأة عربية تفوز بانتخابات الكونجرس، حيث فازت الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن مدينة ديترويت بالتزكية، وحققت الأمريكية من أصول صومالية إلهان عمر فوزًا بعد أن اختارها الناخبون لتمثل ولاية مينيسوتا في الكونجرس الأمريكي.
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