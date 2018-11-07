ترامب: بيلوسي الديمقراطية تستحق أن تكون رئيسة مجلس النواب

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بثقله اليوم الأربعاء وراء الديمقراطية البارزة نانسي بيلوسي قائلا إنها ينبغي أن تكون رئيسة مجلس النواب.



جاء ذلك بعد يوم من حصول الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس على مقاعد في مجلس النواب أهلتهم للسيطرة عليه.



وقال ترامب على تويتر "بكل إنصاف، تستحق نانسي بيلوسي أن يختارها الديمقراطيون رئيسة للمجلس. إذا جعلوها تواجه وقتا عصيبا ربما نضيف لها بعض أصوات الجمهوريين. لقد نالت هذا الشرف العظيم".