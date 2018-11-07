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تعليم

دورة تدريبية عن الإدمان الإلكتروني بجامعة الفيوم.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 05:58 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظّم مركز إدارة الأزمات والكوارث بجامعة الفيوم دورة تدريبية بعنوان (الإدمان الإلكتروني) تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور ماهر فؤاد رمضان مدير مركز جامعة الفيوم لإدارة الأزمات والكوارث، بحضور الدكتور عطية طه مدير وحدة الازمات والكوارث بكلية الآداب.

وحاضر في الدورة إسلام صلاح الباحث فى مجال علم اجتماع الجريمة والمدرب المعتمد، والذي استعرض أهداف الدورة التدريبية التى شملت تعريف مصطلح الإدمان الإلكتروني وهو الاستخدام المرضي لشبكة الإنترنت بوصفه نوعًا جديدًا من أنواع الإدمان يستخدم فيه الشخص الإنترنت بشكل يومي ومفرط مما يتعارض مع متطلبات حياته اليومية.

وأضاف أن إدمان الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى يسيطر على المستخدم سيطرة كاملة ويخلق لنفسه عالم افتراضى على الإنترنت مما يؤثر بالسلب على تواصله مع عائلته وأصدقائه وعلى تواصله مع المجتمع الخارجى.

وأشار إلى أن إدمان الإنترنت له عدة أسباب منها الفراغ والملل والمغريات التى يوفرها الإنترنت وتختلف الاهتمامات من شخص لآخر على حسب ميوله وسلوكه.
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