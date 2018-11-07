ضبط أكثر من مليوني لتر بنزين وسولار قبل بيعه بالسوق السوداء

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية في ضبط 85 قضية تموينية بمضبوطات مليونين و٢٥٨ ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعه بالسوق السوداء ، و١٧٦ ألفا و٥٨٣ طنا سلع مقلدة ومغشوشة، وأكثر من ٥ ملايين قطعة أدوات تصنيع مغشوشة و١٥ ألف عبوة لعلامات تجارية مقلدة .



جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك .



يأتي ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، وفى إطار جهود ضبط الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى .