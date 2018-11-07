قناة السويس تنتهي من إجراءات تشغيل كوبري سرابيوم استعدادًا لافتتاحه بحضور السيسي

أنهت هيئة قناة السويس، إجراءات تشغيل اللوحات الإلكترونية للبوابات الشرقية والغربية لكوبري الشهيد اللواء طه زكي عبدالله بمنطقة سرابيوم، استعدادا لإفتتاحه المرتقب خلال العام الجاري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ولفيف من كبار رجال الدولة في حفل كبير يشهده العالم.



وانتهت هيئة قناة السويس من تركيب الكوبرى العائم الغربى بمنطقة سرابيوم بالكيلو «91» من ترقيم قناة السويس،الذى يربط بين منطقة سرابيوم والجزيرة التي تتوسط قناة السويس القديمة والقناة الجديدة، على أن تستكمل الأعمال خلال الفترة المقبلة، بإقامة الكوبرى الثانى الشرقى بذات المنطقة، ويصل بين الجزيرة التي تتوسط القناتين القديمة والجديدة وشرق قناة السويس الجديدة.



ويبلغ طول الكوبري 257,5 متر والعرض 15 مترا والعمق 2,25 متر، وتم تركيب وتصنيع الكوبرى بمشاركة إدارات التحركات والهندسية و الترسانات والكراكات والشركات بهيئة القناة.



يربط كوبري الشهيد طه زكي عبدالله " شرق وغرب" العائم المنطقة غرب قناة السويس جنوب مدينة الاسماعيلية" منطقة سرابيوم" بسيناء مرورا بالجزيرة الموجودة بين القناة الأم والقناة الجديدة.



يقول المهندس سيد بخيت نائب مدير الترسانات، ان كوبري سرابيوم هو أول منشأ يربط جنوب مدينة الإسماعيلية وباقي جمهورية مصر العربية بسيناء حيث ان المعديات كانت الوسيلة الوحيدة للتنقل بين الضفتين٠



وكوبري الشهيد طه زكي عبد الله هو نفس تصميم الكباري العائمة السابق تنفيذها بمناطق نمرة ٦ كوبري الشهيد احمد منسي شرق وغرب والقنطرة كوبري الشهيد ابانوب جرجس وذلك بمعرفة قسم التصميم بترسانة بورسعيد البحرية.



وبشان مواصفات الكوبري يضيف بخيت، يصل الطول الاجمالي شامل الجزء الخرساني ٣٥٧,5 متر، والطول الثابت " الجزء الخرساني" ١٠٠ متر، الطول المتحرك: ٢٥٧.٥ متر وهو عبارة عن ٣ بنتونات طول كل منها ٨٥ متر مثبتة مع بعضها"، العرض الكلي: ١٥ متر، عرض حارات السيارات ٧.٧ متر، عرض حارات المشاه 2x1.65 متر، حمولة الكوبري اتجاه واحد ٧٠ طن، ويسمح الكوبري بفتحة ملاحية في القناتين قدرها ٢٣٥.٨ متر.



الكوبري مزود بعدة مهمات منها ٢ مجموعة دفع خارجي ذات قدرة ٤٠٠ حصان/للمجموعة، ١ مولد ذات قدرة ٦٤ كيلو وات، طلمبة نقل وقود، طلمبة غاطسة لاستخدامها في حالات الطواريء٠



ويضيف بخيت:" الكوبري مزود بمهمات السلامة من رماثات واطواق نجاة وطفيات حريق محمولة وعلي عجل ومصدر مياه علي كل رصيف، نظام رفع الباب في حالات الطواريء لاستخدامه في حالة تعطل نظام الهيدروليك الخاص بنظام رفع وخفض الباب".



ومزود كوبري سرابيوم والشهيد طه زكي بكاميرات مراقبة لتأمين ولوحات إرشادية إلكترونية على بوابات الدخول والخروج وميزان الكتروني للتأكد من ان حمولة السيارات المارة في حدود المسموح به ٧٠ طنا.



ويجري التنسيق لعمل تطبيق على أجهزة المحمول لتوضيح حالة الكوبري مغلق او مفتوح مماثل للموجود بكوبري النصر.



وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية بمنطقة القناة ، أن الكبارى العائمة تأتى ضمن المشروعات القومية الكبرى التى يجرى تنفيذها فى الوقت الحالي، لتسهيل حركة انتقال الأفراد والمركبات بين شرق وغرب القناة ، وخدمة مشروعات التنمية بالمنطقة ،التى تشمل اقامة أنفاق أسفل القناة فى الاسماعيلية وبورسعيد ، وتحويل الحركة من المعديات الى معابر دائمة.