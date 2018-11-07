أحمد موسى يعرض فيديو منح الكارت الأحمر لـ القرضاوي مفتي الإرهاب

قال الإعلامى أحمد موسى، إنه تحدث أمس عن مفتي الإرهاب يوسف القرضاوى، موضحا أن دول الارهاب قامت اليوم بإقالة القرضاوي.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القرضاوي حصل على الكارت الأحمر مثل الارهابى محمد مرسي.



وكشف موسى أن السبب فى الإطاحة بالقرضاوي، الحديث عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقام موسي بعرض الفيديو الذى اطاح بالقرضاوى والذي عُرض على قناة الجزيرة.

