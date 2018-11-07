ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة لهذا السبب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:38 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط نسما 110 المتجهة إلى حائل تأخرت عن الموعد المقرر لها بجدول التشغيل لمدة ساعتين وذلك بسبب أعمال الصيانة.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط نسما 184 المتجهة إلى ينبع، ورحلة الخطوط مصر للطيران 647 المتجهة الرياض تأخرتا عن موعدهما المقرر بجدول التشغيل وذلك بسبب ظروف التشغيل.
loading...

ترشيحاتنا

5 فتيات مصريات تألقن في منتدى شباب العالم .. تعرف عليهم

مولودية الجزائر يسقط النصر السعودي في دور الـ 16 من كأس زايد

والدة سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: فخورة ببناتي.. وعزف السلام الجمهوري كان هدية للرئيس

مصرع متهمين وقفز 3 من سيارة أعلى كوبرى في مطاردة مع الشرطة بالقليوبية

رئيس مسابقات الكاف يفجر مفاجأة بشأن عقوبة جماهير الترجي

المذيعة الكفيفة المكرمة من الرئيس: يارب أكون قد المسئولية.. فيديو

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

مفاجأة.. محمد صلاح يتصل بـ نحاتة المنيا ويطلب منها تمثالا آخر .. صور

خالد النبوي يكشف أسباب حرصه الدائم على التبرع بالدم

كابوس مزعج يهاجم تدريب الأهلي الرئيسي في ملعب رادس.. فيديو وصور

رئيس مدينة رأس البر يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة بائعة الخضار

حليف أردوغان القوي يعترف: تركيا على حافة الهاوية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

فيديو

محمد أبو العينين: ربنا يحمي المصريين والرئيس السيسي.. فيديو
أبو العينين يزف بشرى سارة حول الطلب العالمي على السياحة المصرية.. فيديو
عزة هيكل: الإعلام لعب دورا كبيرا بعد ثورة 30 يونيو.. فيديو
هويدا مصطفى: الإعلام شهد اضطرابات ومطالب حاليا بنشر الوعي..فيديو
أحمد موسى: قطر غفلت أمريكا بتكريم إرهابي واستضافته على أراضيها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟