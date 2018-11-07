تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة لهذا السبب

شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.



وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط نسما 110 المتجهة إلى حائل تأخرت عن الموعد المقرر لها بجدول التشغيل لمدة ساعتين وذلك بسبب أعمال الصيانة.



وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط نسما 184 المتجهة إلى ينبع، ورحلة الخطوط مصر للطيران 647 المتجهة الرياض تأخرتا عن موعدهما المقرر بجدول التشغيل وذلك بسبب ظروف التشغيل.