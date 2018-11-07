الدفراوي: 2 مليون جنيه إيرادات 9 أفلام سينمائية في أسبوع





1- "البدلة" للمخرج ماندو العدل وبطولة تامر حسنى.



2- "الديزل" للمخرج كريم السبكي وبطولة محمد رمضان.



3- "بنى آدم" للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف.



4- "الكويسين" للمخرج أحمد الجندي وبطولة أحمد فهمي.



5- "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة عمرو عبد الجليل.



6- "بيكيا" للمخرج محمد حمدي وبطولة محمد رجب.



7- "يوم الدين" لـ أبو بكر شوقى.



8- عيار نارى بطولة احمد الفيشاوى وروبى.



9 - "كدبة بيضا" لنور أرناؤوط.

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