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فن

الدفراوي: 2 مليون جنيه إيرادات 9 أفلام سينمائية في أسبوع

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
سمر سعد
قال الموزع محمود الدفراوي، إن أفلام الموسم الحالي حققت هذا الاسبوع 2 مليون و146 ألفا و228 جنيها .وينافس حاليا حوالى 9 أفلام سينمائية، هي   ... 

1- "البدلة" للمخرج ماندو العدل وبطولة تامر حسنى.

2- "الديزل" للمخرج كريم السبكي وبطولة محمد رمضان.

3- "بنى آدم" للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف.

4- "الكويسين" للمخرج أحمد الجندي وبطولة أحمد فهمي.

5- "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة عمرو عبد الجليل.

6- "بيكيا" للمخرج محمد حمدي وبطولة محمد رجب.

7- "يوم الدين" لـ أبو بكر شوقى.

8- عيار نارى بطولة احمد الفيشاوى وروبى.

9 - "كدبة بيضا" لنور أرناؤوط.
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