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أخبار العالم

تعيين الفريق محمد المقدشي وزيرا للدفاع في اليمن والنخعي رئيسا للأركان

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:41 م
وزير الدفاع اليمني
وزير الدفاع اليمني الجديد
شريف سيد
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتعيين الفريق الركن محمد على المقدشي كوزير للدفاع، وتعيين اللواء ركن بحري عبد الله سالم علي النخعي في منصب رئيس الأركان العامة للجيش اليمني، وترقيته لرتبة فريق. 

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الرئيس أصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (71) لسنة 2018 قضت المادة الأولى منه بتعيين الفريق الركن/ محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع.

وقضت المادة الثانية بتعيين اللواء الركن بحري/ عبدالله سالم علي النخعي رئيسًا لهيئة الأركان العامة ويرقى الى رتبة فريق.

فيما قضت المادة الثالثة والأخيرة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
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