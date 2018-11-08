7 ميداليات لطلاب الدمج بشمال سيناء في بطولة ألعاب القوى

حصل لاعبو شمال سيناء للتربية الخاصة والدمج التعليمي على عدة ميداليات ذهبية في منافسات مهرجان الأنشطة لطلاب التربية الخاصة في البطولة الإقليمية لأنشطة التربية الخاصة لإقليم القناة وسيناء، والتي أقيمت ببورسعيد من6، 7 نوفمبر الجاري 2018 م.





شارك في البطولة 5 محافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء" والتي نظمتها إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بمشاركة 180 طالبًا من المحافظات الخمس.





وتمكن لاعبو شمال سيناء من الحصول على 7 ميداليات ذهبية في سباق 100 متر ودفع الجلة، فحصل الطالب سالم حمدى سالم علي المركز الأول سباق 100 متر بنين، وحصلت الطالبة أمانى عبد الله على مركزين " مركز اول سباق 200 متر، ومركز أول دفع جلة "، بينما حصل الطالب أسامة سامح إبراهيم ١٠٠ متر مركز أول دمج.





وحصلت الطالبة زينب محمد فادى على مركز أول دفع جلة بنات، كما حصل الطالب عبد الله احمد مصطفى مركز أول دفع جلة بنين دمج.



