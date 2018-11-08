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اقتصاد

تصديرى الصناعات الهندسية يشارك في جناح مصر بمعرض Gulfood دبى

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
يشارك المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بجناح مصر بمعرض Gulfood للتصنيع فى الفترة من 6-8 نوفمبر 2018 بدبى.

وقال المجلس فى بيان له، إن المشاركة تأتى مع عدد من الشركات المصرية التى تعمل فى قطاع التعبئة والتغليف.

وأضاف أنه يسعى للتواجد فى هذا المعرض للوصول إلى شركائنا من مختلف دول العالم.

ويعد معرض Gulfood للتصنيع أكبر معرض متخصص فى معالجة الأغذية والمشروبات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
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