تصديرى الصناعات الهندسية يشارك في جناح مصر بمعرض Gulfood دبى

وقال المجلس فى بيان له، إن المشاركة تأتى مع عدد من الشركات المصرية التى تعمل فى قطاع التعبئة والتغليف.







وأضاف أنه يسعى للتواجد فى هذا المعرض للوصول إلى شركائنا من مختلف دول العالم.

يشارك المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بجناح مصر بمعرض Gulfood للتصنيع فى الفترة من 6-8 نوفمبر 2018 بدبى.ويعد معرض Gulfood للتصنيع أكبر معرض متخصص فى معالجة الأغذية والمشروبات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.