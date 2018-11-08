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تعليم

وزراء التعليم والتربية والتخطيط يحضرون افتتاح معرض القاهرة للابتكار.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى مقر معرض القاهرة الدولي للابتكار، وذلك لافتتاحه في دورته الخامسة.

وتفتتح أكاديمية البحث العلمي، فعاليات معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بأرض المعارض.

وتشارك العديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية بابتكارات متميزة في المجالات المختلفة، واختيار دولة جنوب أفريقيا، ضيف شرف المعرض هذا العام، حيث تشارك بعدد من الابتكارات، كما يشهد المعرض ممثلون عن وزارة البحث العلمي في دولة جنوب أفريقيا، والهيئات الراعية للابتكار مثل هيئة التكنولوجيا والابتكار، والهيئة القومية لتمويل البحوث في جنوب أفريقيا، كما أن هناك مشاركة من بعض الجامعات الأمريكية كجامعة ستانفورد ومؤسسة AUTM.
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