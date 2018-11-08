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وزير الشباب: الوزارة تقدم برامج خاصة لتنمية ريادة الأعمال .. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:34 ص
الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
ندى فتح الله
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تقدم برامج خاصة لتنمية ريادة الأعمال، ولخدمة مشاكل التوظيف. 

وتابع "صبحي" خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بتوقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز اليوم، أنهم وبالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر قد أقمنا 81 مشروع لـ27 محافظة، بمجمل 8 ملايين جنيه مصري كمنحة، لتشجيع ريادة الأعمال.


وأردف "صبحي" أن يهدفوا خلال الفترة المقبلة إلى إقامة العديد من معارض التوظيف، إضافةً إلى استخدام الكوادر والخبراء للمساعدة في برامج التدريب والتطوير الذاتي.
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