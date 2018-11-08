شاهد.. انهيار شاهد عيان أثناء روايته تفاصيل هجوم كاليفورنيا

روى شاهد عيان تفاصيل إطلاق النار الذي وقع داخل أحد مطاعم مدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، حتى الآن.



ودخل شاهد العيان في نوبة بكاءٍ شديدة أثناء روايته تفاصيل الهجوم لشبكة "آيه.بي.سي" الأمريكية، مشيرًا إلى أن منفذ الهجوم اقتحم المطعم وبدأ في إطلاق النار بشكل عشوائي، واصفًا إياه بـ"المجنون".



وأكد شاهد العيان أنه أطلق النار على عدد كبير من الأشخاص ومن بينهم أطفال ونساء.



ومنذ قليل، وصلت قوات التدخل السريع التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي"، إلى موقع الهجوم، وقالت شرطة المدينة في بيان مقتضب لها إن المسلح لاذ بالفرار بعد الهجوم، وإن قوات التدخل السريع تعكف على مطاردته في الوقت الراهن.



وقال شهود عيان آخرون في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية إن منفذ الهجوم اقتحم أحد المطاعم بالمدينة وقام بإطلاق النار عشوائيًا مستخدمًا رشاشًا نصف آلي، ما أسفر عن وقوع ضحايا، مشيرين إلى أن المشتبه به توجه إلى أحد أفراد الشرطة وأطلق النار على رأسه ليموت الأخير في الحال.



وأوضح شاهد عيان آخر أن المهاجم قام بعد ذلك بإلقاء قنابل غاز داخل المطعم، ليلوذ بالفرار بعدها، في حين قالت وسائل إعلام أمريكية إن عدد المصابين يتراوح ما بين 11 و20 شخصا، وأن قوات الأمن تمشط المنطقة في الوقت الراهن بحثًا عن المشتبه به.





