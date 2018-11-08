راحة سلبية لـ فتحي ونجيب من مران الأهلي

وتخلف أحمد فتحي عن رحلة تونس الأخيرة؛ بسبب معاناته من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة الترجي التونسي الجمعة الماضي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يؤدي محمد نجيب برنامجا تأهيليا بعد إجراء جراحة غضروف الركبة.





حصل أحمد فتحي ومحمد نجيب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي راحة سلبية من مران اليوم الذي أقيم صباحا على ملعب التتش بالجزيرة وضم اللاعبين الغائبين عن رحلة تونس.يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.