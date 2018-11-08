الفرق بين الذكاء الاجتماعي والنفاق في بيئة العمل.. فيديو

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن الذكاء الاجتماعي؛ هو فن التعامل مع النقيضين، حيث الوصول إلى نقطة التقاء مع الطرف الآخر، إذا كانت هناك اختلافات.





وتابع "إلياس" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الخميس، أن الذكاء الاجتماعي في بيئة العمل قد يختلط مفهومه بالنفاق أو المراءاة، حيث إنهم يشبهون بعضهم البعض في إخفاء المشاعر الحقيقية.





وأردف "إلياس" أن ما يميز الذكاء الاجتماعي عن النفاق؛ هو أنه في الحالة الأولى لا يتحدث الشخص بما ليس في الطرف الآخر، ولا يضفي عليه صفة ليست به.



