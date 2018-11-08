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الفرق بين الذكاء الاجتماعي والنفاق في بيئة العمل.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:29 م
الدكتور طارق إلياس،
الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية
ندى فتح الله
قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن الذكاء الاجتماعي؛ هو فن التعامل مع النقيضين، حيث الوصول إلى نقطة التقاء مع الطرف الآخر، إذا كانت هناك اختلافات.

وتابع "إلياس" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الخميس، أن الذكاء الاجتماعي في بيئة العمل قد يختلط مفهومه بالنفاق أو المراءاة، حيث إنهم يشبهون بعضهم البعض في إخفاء المشاعر الحقيقية.

وأردف "إلياس" أن ما يميز الذكاء الاجتماعي عن النفاق؛ هو أنه في الحالة الأولى لا يتحدث الشخص بما ليس في الطرف الآخر، ولا يضفي عليه صفة ليست به.

وأكد "إلياس" أن الذكاء الاجتماعي يعتمد اعتمادًا تامًا على تدعيم الصفات الإيجابية لدى الأفراد، مع عدم التركيز على السلبيات.
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