بعثة الأهلي تحتفل بعيد ميلاد العامري فاروق

حرصت بعثة فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي على الاحتفال بعيد ميلاد العامري فاروق، نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي، وذلك اثناء تواجدهم في تونس.





ويتواجد مع بعثة النادي الأهلي كل من محمود الخطيب ومحمد جمال الجارحي ومحمد سراج الدين وخالد الدرندلي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم غد الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بالاستاد الاولمبي في رادس في اطار اياب نهائي دوري أبطال افريقيا.





ويجدر الإشارة الى أن النادي الاهلي كان قد حقق الفوز على حساب الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت الاسبوع الماضي باستاد الجيش ببرج العرب.