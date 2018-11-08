محافظ كفر الشيخ يوزع مساعدات مالية على متضرري جراج مطوبس.. صور

شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، توزيع مساعدات مالية على 30 شخصًا من أصحاب التكاتك متضرري حريق جراج شهدته مدينة مطوبس في مارس الماضي.



جاء ذلك بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم صرف تعويض تقديري من وزارة التضامن الاجتماعي، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لتخفيف العبء عن المتضررين ومساعدتهم.



جدير بالذكر أن حريقًا نشب بـ "جراج سيارات" يقع على مساحة 500 متر ومسقوف ومحاط بالصاج الواقع على الطريق العام المتجه لمستشفى مطوبس المركزي بمدينة مطوبس في مارس الماضي، والتهمت النيران كل محتويات الجراج.

