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اقتصاد

الحماقى: الزيادة السكانية تستنزف موارد الدولة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزى
قال الدكتورة يمن الحماقى، استاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس، إن الزيادة السكانية تمثل استنزافا لموارد الدولة ولا تمثل أى إضافة إلى الاقتصاد القومى.

وأضافت الحماقى لـ"صدى البلد" أن المعدلات المرعبة التى سجلتها الزيادة السكانية بنسبة نمو 2.9% سنويا بعد 2011 أصبحت عبئا كبيرا على الدولة خاصة أن النظام التعليمى المجانى لا يسمح بتخريج طلاب غير مؤهلين بل ينتج فاقد نتيجة تسرب الأطفال من المدارس وبالتالى تصبح زيادة عدد السكان نقمة وليست نعمة.

وتابعت: "الحكومة تنبى المدارس ومخرجات العملية التعليم "صفر" مما يمثل إهدارا كبيرا لموازنة الدولة".

وأشارت إلى ارتباط الزيادة السكان بالفقر ارتباطا وثيقا، حيث تتجه الأسر الأكثر فقرا لزيادة عدد الأطفال كمصدر للدخل، مؤكدة أن التمكين الاقتصادى للفقراء أحد أهم أدوات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، فضلا عن ضرورة توفير فرص عمل للمرأة لتكون مصدر أساسى للدخل مما يدفعها للحفاظ عليها والاكتفاء بطفلين أو ثلاثة خوفا من فقد العمل.

وأكدت أن بعض سياسات الدولة الاقتصادية تدعم كثرة الإنجاب مثل الدعم، حيث إن الأسر الأكثر عددا تحصل على دعم أكبر مما يتسبب فى ضغط كبير على السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج والعملة الصعبة.
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