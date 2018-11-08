الأمن القومى الإسرائيلى يتوقع الإطاحة بـ ترامب والتحقيق معه فى وقائع فساد

كشف "INSS" معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلى في جامعة تل أبيب، اليوم تأثير نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي على إسرائيل، والتى تتلخص فى انه لا يتوقع حدوث تغيير في الدعم الأمريكي الكبير للدولة العبرية، من جانب الرئيس دونالد ترامب.



وتوقع "INSS" أن يبادر الديمقراطيون إلى تحريك عملية إطاحة بـ ترامب، خاصة في حال تضمن تقرير المحقق الخاص مولر، حول علاقات حملة ترامب بالروس في انتخابات الرئاسة عام 2016، ولا تؤثر الانتخابات النصفية، على السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية، ويتوقع أن تواصل إدارة ترامب سياستها، من خلال نشاط داخل الكونجرس من أجل تمرير قرارات تتعلق برصد ميزانيات أو بيع أسلحة مؤكدًا أن إدارة ترامب ستواصل سياستها ضد إيران ومخططاتها تجاه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.