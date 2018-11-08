مدرب السلام يختار 20 لاعبا لمواجهة منوف في القسم الرابع

استقر الجهاز الفني بنادي السلام، بقيادة محمد سعد، على اختيار 20 لاعبا لمواجهة فريق نادي منوف، غدا الجمعة، على "ملعب 11" بدوري القسم الرابع.



وجاءت القائمة كالتالي:



محمد رياض، أحمد صبحي، محمد سامي، محمد مناع، أحمد وليد، مصطفى رمضان، محمد ناصر، أشرف تهامي، كريم إبراهيم، إيهاب مجدي، رمضان حسن عبد الشافي، عبد العزيز جمال، حازم أغا، أحمد عبد العزيز، محمد جمال، أحمد علي، هاني جمعه، محمود خالد، صادق حسن، محمد سمير.



ويغيب عن صفوف فريق السلام الرباعي "كريم حمزة، وحسين محمد، ومحمد قمر، وحسام الليثي".



ويضم الجهاز الفنى، كل من "خالد عز مدرب مساعد، وحازم ماجد مدرب حراس، ومحمود الهواري طبيب، وعادل وهدان إداري".