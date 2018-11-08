أزمات المطربين وشركات الإنتاج عرض مستمر.. اتهام تامر عاشور بالنصب.. هاني محروس يحذف أغاني محمد رشاد.. والنقابة تتدخل في مشكلة شيرين عبد الوهاب

تامر عاشور يلتزم الصمت تجاه مزاعم شركة الإنتاج

نقابة الموسيقيين تطرح الحل الودي في أزمة شيرين عبد الوهاب





محمد رشاد



حذف المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، عددا كبيرا من أغاني محمد رشاد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نتيجة للتعدى على حقوق الشركة المنتجة NJ music برودكشن المالكة لحق الأداء الصوتي لرشاد الذي لم يلتزم ببنود العقد المبرم بينه وبين الشركة المنتجة له على حد قول مالكها المنتج هاني محروس الذي قرر حذف أغانيه، آخرها كانت أغنية "احساسي" التي طرحها بمناسبة زواجه.



وجاء هذا القرار القانوني استنادا من نص المحكمة بأحقية المنتج هاني محروس وشركة NJ ميوزك في الآداء الصوتي للمطرب المذكور وأنه ليس له الصلاحية في طرح أغان مع شركات أخرى على أى منصة إلكترونية أو أي قناة أو جهة إذاعية إلا بانتهاء فترة التعاقد التى تستمر لعام 2022.



وجاء رد فعل هاني محروس بعدما تمادى محمد رشاد في اصطناع المشاكل والتجريح في شخص "محروس" وفريق عمله والاصرار على تسجيل أغنيات جديدة مع بعض شركات الإنتاج وطرحها مخلا ببنود العقد المبرم مسبقا مع شركة NJ ميوزك، الأمر الذي استدعى المستشار القانوني لشركة NJ لاتخاذ الاجراءات القانونية مع رشاد وتنفيذ قرار حذف كل الأعمال المخلة ببنود العقد من أي جهة بما فيها منصة قناة مزيكا التي طرحت الأغنية الأخيرة.



تامر عاشور



أكد جمال نبيل صاحب شركة إنتاج، في بيان صحفي، أن تامر عاشور استولى منه على مبلغ 150 ألف جنيه نظير تعاقده على إحياء حفل بالإسكندرية قبل فترة، وأنه رفض رد المبلغ، بعدما قرر فجأة عدم استعداده للقدوم إلى الإسكندرية دون مبرر.



وأكد جمال نبيل أن تامر عاشور طلب فى البداية تأجيل موعد الحفل، نظرا لظروف سفره وبعدها طلب زيادة في المبلغ المتفق عليه، وكانت طلباته مجابة حتى طلب إلغاء الحفل، وقال إنه سوف يرد المبلغ المتفق عليه، وهو ما لم يحدث، ودخل الأمر فى مفاوضات كثيرة، حتى تقديم شكوى رسمية لنقابة الموسيقيين، والتى لم تحرك ساكنا سوى المماطلة.



وأضاف صاحب الشركة، بعد أن زود "صدى البلد" بالعقد المبرم بينه وبين تامر عاشور، أن تامر له يد قوية داخل النقابة منعت أي تحرك ضده، وبالرغم من مرور فترة طويلة، إلا أنه لم يحصل حتى على وعد بحل القضية، بعد أن أتى من الإسكندرية قبل فترة للجلوس مع تامر عاشور بمقر النقابة، ولكن الأخير لم يحترم مجلس النقابة وتخلف عن الموعد.



شيرين عبد الوهاب



حدثت أزمة مؤخرًا بين شيرين عبد الوهاب وشركة النيل للإنتاج الفني، التي كانت تتعاون معها "شيرين" خلال السنوات الماضية، وانفصلت عنها منذ طرح ألبوم "نساي" الجديد.



وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا كشفت من خلاله عن موقفها تجاه أزمة «شيرين وشركة النيل»، قالت النقابة فيه: "في ضوء الخلاف الناشب حاليا بين المطربة شيرين عبدالوهاب وشركة النيل للانتاج الفني حول الاتفاق المبرم بينهما لانتاج ثلاثة البومات غنائية صرحت الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية أنها تواصلت مع محاميّ اطراف النزاع لتسوية الخلاف وأفادوا أنه مرفوع أمام القضاء في القضية رقم ٧٦٩ لسنة ١٠ قضائية جلسة ٧ نوفمبر امام المحكمه الاقتصادية".



وتابع بيان النقابة: وعليه فاذا طرح اي نزاع علي القضاء تغل يد النقابة علي التدخل الرسمي بشأنه".



وأضاف البيان: "كما صرح الفنان هاني شاكر النقيب العام للمهن الموسيقية بأن النقابة مستعدة للتدخل الودي ومحاولة التوفيق خارج ساحة القضاء اذا رغب الطرفان معا في ذلك وان النقابة تقوم بدورها المنوط بها في خدمة اعضائها".

لا تهدأ الساحة الفنية، وخاصة الغنائية من الخلافات، فكلما انتهت أزمة بين مطرب وشركة إنتاج، تصاعدت أزمة أخرى، ومؤخرا اشتعلت حدة الأزمات بين عدد من المطربين وشركات إنتاجهم خلال الفترة الأخيرة.. ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أحدث الأزمات التي واجهت نجوم الطرب مع شركات الإنتاج.