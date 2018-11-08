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محافظات

سقوط الأمطار على البحيرة يكشف سوء حالة الصرف الصحى والطرق.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:26 م
سقوط الأمطار بالبحيرة
سقوط الأمطار بالبحيرة يكشف سؤ حالة الصرف الصحى والطرق..صور
جمالات الدمنهورى
شهدت  محافظة البحيرة، اليوم موجة من الامطار الغزيرة اغرقت كل شوارع المدن والقرى خاصة الساحلية منها مثل "رشيد إدكو، كفر الدوار " وتحولت الشوارع إلى برك ومستتقعات تسببت فى اعاقة سير المواطنين والسيارات .

وكشف سقوط الأمطار سوء حالة الصرف الصحى بمعظم مدن وقرى محافظة البحيرة ، بالإضافة إلى عدم تسليك بالوعات الأمطار وعدم استكمال خطة رصف الطرق الفرعية بالقرى مما تسبب فى عزل القرى عن المدينة الطرق الترابية التى تحولت لوحل ومخالفات إعاقت حركة المواطنين والسيارات.

وأعلنت الأجهزة المختصة عن غلق بوغاز رشيد والمعدية وتوقف حركة  الصيد والملاحة بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وحرصا على سلامة المواطنين.

وأعلن اللواء هشام عبد الغني آمنة، محافظ البحيرة، عن رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل مع الأمطار وإزالة كل الآثار الناتجة عنها، مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة موقف الأمطار والآثار الناتجة عنها بمدن ومراكز المحافظة.

وطالب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالتنسيق مع كل المراكز والمديريات لرفع تجمعات وتراكمات المياه.
سقوط الأمطار على البحيرة يكشف سوء حالة الصرف الصحى والطرق.. صور
سقوط الأمطار على البحيرة يكشف سوء حالة الصرف الصحى والطرق.. صور
سقوط الأمطار على البحيرة يكشف سوء حالة الصرف الصحى والطرق.. صور
سقوط الأمطار على البحيرة يكشف سوء حالة الصرف الصحى والطرق.. صور
سقوط الأمطار على البحيرة يكشف سوء حالة الصرف الصحى والطرق.. صور
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