أمين الفتوى يوضح حكم قضاء الصلوات الفائتة بالفاتحة فقط

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يصلى بالفاتحة فيجوز ولا حرج فى ذلك، وتكون الصلاة صحيحة.



وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بالفاتحة فقط ؟»، أنه يجوز قضاء الصلوات الفائتة بفاتحة الكتاب، ويجوز الصلاة الأتية والحاضرة بفاتحة الكتاب (( فلا صلاة إلا بأم الكتاب )).



وأشار الى أنه لو إقتصر المصلى على قراءة الفاتحة فقط فى جميع الصلوات فالصلاة صحيحة لأن قراءة السورة سُنة ولا تبطل الصلاة إذا تركناها ولا يسجد للسهو فالأمر سهل وبسيط ، ولكن الأهم ان يسعى الإنسان فى قضاء ما عليه من صلوات ويحافظ على الصلاة.