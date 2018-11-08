حكايات من منتدى الشباب.. سر تعمد نيجيري ارتداء تاج على رأسه.. فيديو

من منتدى شباب العالم لفت الأنظار بعض الأشخاص أصحاب العادات الغريبة، المرتدين الملابس والوشاحات غير المألوفة، فكان أحدهم من رواد نيجيريا مرتديًا تاجًا على رأسه، مما جعل فريق صدى البلد يحاوره ليكشف تفاصيل هذا التاج.



قال النيجيري صاحب التاج في تصريحاته لـ موقع صدى البلد الإخباري، إن هذا التاج يدل على انتمائه إلى جماعة "لينجوانا" التابعة إلى نيجيريا، وتدل على ثقافتهم العرقية التي هم سعداء بانتمائهم لها؛ وتعمد ارتداءه لكي يصبح شرفا لقبيلته حضوره مؤتمر الشباب.



وعن حديثه حول مؤتمر الشباب قال: "أشجع دور مصر والرئيس السيسي في تفعيل مبادرة تجمع معظم دول العالم والاستفادة والإفادة من بعضهم البعض خلال مؤتمر عالمي يقام في ثلاثة أيام فقط".



وأضاف أحد حاضري منتدى شباب العالم أنه، سينشر جميع الثقافات التي تعلمها خلال منتدى شباب العالم، للأطفال في بلاده لكي يتعلموا أن يصبحوا مبتكرين ومميزين ويرتقون ببلادهم.