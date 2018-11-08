خلاف حمو بيكا ومجدى شطة يشعل السوشيال ميديا

خطف الخلاف بين المطربين الشعبيين حمو وبيكا، ومجدى شطة، الأنظار خلال الساعات الماضية وأصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي بامتياز بعد مشاجرة الكترونية حدثت بينهما.



بدأ الأمر عندما أعلن بيكا، عن حفله المقبل وعدد بعض الأسماء التى سوف تشاركه هذا الحفل فى الأسكندرية، ليخرج بعدها شطة، ويهاجمه ويهاجم العاملين معه ويؤكد أنه لن يذهب إلى الأسكندرية وان لديه حفل فى المطرية، مشددا على عدم تعاونه معه وأنه استغل شهرته ويحاول استغلال جمهوره مطالبا إياهم بعد حضور حفله.



يذكر ان حمو بيكا، قدم عددا من الاغانى خلال الفترة الماضية وذاع صيتها بين الشباب وعلى رأسها "رب الكون ميزنا بميزة"، فيما نفت نقابة الموسيقيين علاقتها بالأمر مؤكدة أنها لا تستطيع إيقافهما عن الغناء أو منع حفلاتهما لأنهما ليسا أعضاء بنقابة الموسيقيين، وبالتالى لا يحصلون من النقابة على تصريح إقامة حفلات أو كارنية لمزاولة المهنة.