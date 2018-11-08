ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس الإكوادور السابق يطلب اللجوء إلى بلجيكا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:36 م
صدى البلد
رويترز
ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس السابق للإكوادور رافائيل كوريا طلب اللجوء إلى بلجيكا.

ويخوض الرئيس السابق معركة قانونية مع ممثلي الادعاء في بلاده الذين يحققون في قضية خطف. وأمر قاض في كيتو بالقبض على كوريا في يوليو تموز. ويعيش كوريا في بلجيكا بعد أن حكم الأكوادور لنحو عقد من الزمن.

loading...

ترشيحاتنا

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي فى نهائي إفريقيا

إعلامية تونسية تصدم الترجى.. وتؤكد: التاريخ ينصف الأهلي

احذر هذه الرسالة على WhatsApp

مستشفى حميات أسوان تستقبل 3 حالات مصابة بالملاريا الخبيثة

رسالة دعم جديدة من الفيفا لـ الأهلي قبل مواجهة الترجي فى النهائى الأفريقى

شاهد.. لحظة مصرع منفذ الهجوم المسلح على حانة جنوب كاليفورنيا

محكمة تركية تقضي بحبس صحفي بتهمة إهانة أردوغان

أزمة فى مران الأهلي الأخير بـ رادس قبل نهائي إفريقيا أمام الترجى..فيديو

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

نجم آراب أيدول: انطفأت نجوميتي بعد البرنامج.. فيديو وصور

الزراعة توضح حقيقة حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة الإنتاج

السائحون الروس يوجهون لطمة لتركيا ويختارون المنتجعات المصرية لقضاء اجازاتهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

رئيس الوزراء يستعرض خطة تحرك مصر استعدادا لرئاستها الاتحاد الأفريقي في 2019

احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور

فيديو

المقاصة يتقدم على الاتحاد بهدف فى الشوط الأول .. فيديو
نجم آراب أيدول: انطفأت نجوميتي بعد البرنامج.. فيديو وصور
محمد حسن: عمرو دياب نجم كل العصور.. فيديو وصور
حكايات في المنتدى.. ملك قبيلة من مالاوي يكشف عن قوة عصاه الخشبية وسر رفضه لمس أحد لها.. وسبب ارتدائه ملابس من جلود الأسود والسحالي.. فيديو وصور
حكايات من منتدى الشباب.. سر تعمد نيجيري ارتداء تاج على رأسه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟