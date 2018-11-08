رئيس الإكوادور السابق يطلب اللجوء إلى بلجيكا

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس السابق للإكوادور رافائيل كوريا طلب اللجوء إلى بلجيكا.



ويخوض الرئيس السابق معركة قانونية مع ممثلي الادعاء في بلاده الذين يحققون في قضية خطف. وأمر قاض في كيتو بالقبض على كوريا في يوليو تموز. ويعيش كوريا في بلجيكا بعد أن حكم الأكوادور لنحو عقد من الزمن.



