الأمير هاري يغرس صليبا بكنيسة إحياء لذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى

زار الأمير هاري كنيسة وستمنستر آبي في العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس حيث غرس صليبا تذكاريا في إطار سلسلة من الفعاليات لإحياء ذكرى مرور قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918.



وينظم ذلك الحدث سنويا بفناء الكنيسة منذ عام 1928. ويمكن لقدامى الجنود والمحاربين والجمهور غرس رموز في الفناء تأبينا لمن قتلوا في الحرب.



وخدم هاري، دوق ساسكس، في الجيش البريطاني وأكمل فترتين من الخدمة في أفغانستان. كما أسس هاري ألعاب إنفكتوس وهي منافسات دولية لمصابي الجيش.



كما سينضم هاري إلى جدته الملكة إليزابيث ووالده الأمير تشارلز وأفراد بارزين آخرين من الأسرة الملكية لحضور مهرجان سنوي لإحياء ذكرى انتهاء الحرب في قاعة (رويال ألبرت هول) يوم السبت.



وستحضر الملكة والأسرة الملكية يوم الأحد مراسم سنوية بنصب القبر الأجوف التذكاري إحياء لذكرى مرور 100 عام على هدنة أفضت إلى نهاية الحرب التي دارت رحاها بين 1914 و1918.