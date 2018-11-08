ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأمير هاري يغرس صليبا بكنيسة إحياء لذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:41 م
صدى البلد
رويترز
زار الأمير هاري كنيسة وستمنستر آبي في العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس حيث غرس صليبا تذكاريا في إطار سلسلة من الفعاليات لإحياء ذكرى مرور قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918.

وينظم ذلك الحدث سنويا بفناء الكنيسة منذ عام 1928. ويمكن لقدامى الجنود والمحاربين والجمهور غرس رموز في الفناء تأبينا لمن قتلوا في الحرب.

وخدم هاري، دوق ساسكس، في الجيش البريطاني وأكمل فترتين من الخدمة في أفغانستان. كما أسس هاري ألعاب إنفكتوس وهي منافسات دولية لمصابي الجيش.

كما سينضم هاري إلى جدته الملكة إليزابيث ووالده الأمير تشارلز وأفراد بارزين آخرين من الأسرة الملكية لحضور مهرجان سنوي لإحياء ذكرى انتهاء الحرب في قاعة (رويال ألبرت هول) يوم السبت.

وستحضر الملكة والأسرة الملكية يوم الأحد مراسم سنوية بنصب القبر الأجوف التذكاري إحياء لذكرى مرور 100 عام على هدنة أفضت إلى نهاية الحرب التي دارت رحاها بين 1914 و1918.
loading...

ترشيحاتنا

انخفاض سعر الطماطم بالأسواق 70% .. فيديو

27 قناة تليفزيونية تنقل نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى بينها 9 قنوات مفتوحة

تعزيزات أمنية رفيعة المستوى استعدادا لمباراة الأهلى والترجى فى نهائى أفريقيا

فى ذكرى إلغائها ببريطانيا..أغرب 5 طرق للإعدام في العالم

خالد الجندي: جملة بسيطة تصل بالمسلم إلى درجة الشرك بالله..فيديو

رسميا.. كاف يلمح لتواطؤ كارتيرون مع أزارو فى واقعة برج العرب

ابن معمر القذافي بالتبني أمام المحكمة العليا في زيمبايوي

صلاح يثير الجدل بنشر صورة سوداء له.. صور

نجم الزمالك يوجه رسالة تحذيرية لـ الأهلي قبل مواجهة الترجي

خلاف حمو بيكا ومجدى شطة يشعل السوشيال ميديا

رسالة دعم جديدة من الفيفا لـ الأهلي قبل مواجهة الترجي فى النهائى الأفريقى

شاب مصري يكتشف أنه سوداني.. خلال استخراج بطاقة الرقم القومي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

رئيس الوزراء يستعرض خطة تحرك مصر استعدادا لرئاستها الاتحاد الأفريقي في 2019

احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور

فيديو

المقاصة يتقدم على الاتحاد بهدف فى الشوط الأول .. فيديو
نجم آراب أيدول: انطفأت نجوميتي بعد البرنامج.. فيديو وصور
محمد حسن: عمرو دياب نجم كل العصور.. فيديو وصور
حكايات في المنتدى.. ملك قبيلة من مالاوي يكشف عن قوة عصاه الخشبية وسر رفضه لمس أحد لها.. وسبب ارتدائه ملابس من جلود الأسود والسحالي.. فيديو وصور
حكايات من منتدى الشباب.. سر تعمد نيجيري ارتداء تاج على رأسه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟