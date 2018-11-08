نقابة المأذونين: لا يحق للزوجين معرفة ماضي كل منهما

قال الشيخ إبراهيم سليم، المتحدث باسم صندوق نقابة المأذونين، إن الأصل في الإسلام هو الستر، موضحًا أن الزوجين عليهما محاسبة بعضهما من يوم معرفتهما.



وأشار "سليم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن الرجل لا يجوز له أن يفتش وراء زوجته، والعكس صحيح.



وأكد أن الماضي للزوج والزوجة يخص كل فرد فيهما، وليس للطرف لثاني الحق في معرفته.





https://www.youtube.com/watch?v=PytUaP1d_bc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tlFyCZdGo5Gb_DxGPYiiLeuSzq2SMMNcUqQl2hueXvtp2WoewlxcUCk0

